РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ГОД ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ ПОД РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
6 лет
ОКУПАЕМОСТЬ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ
2 000 000 ₽
читая прибыль в год более
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КУРОРТА ЛУЧИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 2,5 КМ
Сердце комплекса и центр притяжения
РЕСТОРАНЫ
Более 30 ресторанов и кафе. Современный ночной клуб
БАННЫЙ КОМПЛЕКС И SPA БОЛЕЕ 7 000 м2
Роскошная атмосфера. Уникальный дизайн интерьера
АКВАПАРК 30 000 м2
Самый крупный круглогодичный крытый аквапарк на юге России
Профессиональные гостиничные операторы
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОТДЫХА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ
Общая площадь свыше 2 000 м2. Концертная площадка.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
С катком и фудкортом
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Фитнес-залы, воркаут-площадки
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
Самый большой на юге России с семейным рестораном более 3000 м2
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
С высокотехнологичным оборудованием
БССЕЙНЫ
С подогревом
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Номера с ремонтом и оснащением СОГЛАСНО ВЫСОКИМ ОТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ AZIMUT
РАСПОЛОЖЕНИЕ
С ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ ГОРОДСКОЙ ПАРКОВКОЙ НА 1500 МАШИНОМЕСТ
Транспортный хаб
ПАССАЖИРОПОТОК 292 ТЫС. ЧЕЛОВЕК/ГОД
Новый Автовокзал
Аэроэкспресс, международный Аэропорт
Ж/Д вокзал «Анапа»
специализируется на инвестировании, строительстве и реализации жилой и коммерческой недвижимости
Группа компаний «Вертикаль» основана в 2005 году. Сегодня девелопер успешно реализует проекты жилых комплексов, объектов индустрии гостеприимства и торговли в Ростовской области, в Краснодарском и в Ставропольском краях.
Застройщик комплекса
19 лет
Успешной работы компаии
800 тыс. м2
Общий объем недвижимости под управлением
Гарантия безопасности сделок на всех этапах
100%
ГК Лучи Анапа представляет собой новый уникальный гостиничный комплекс, расположенный всего в 700 метрах от песчаных пляжей Чёрного моря. Проект включает в себя гостиничные комплексы, отели и резиденции под управлением известных отельных операторов.
Гостинично-курортный кластер "ЛУЧИ" на Черноморском побережье предлагает уникальную инфраструктуру для отдыха и развлечений. Ежегодно комплекс принимает более 440 000 гостей и располагает 6 500 номерами под управлением ведущих операторов России и Европы.
Комплекс "ЛУЧИ" предлагает разнообразие ресторанов и кафе, где гости могут насладиться кулинарными изысками. Торгово-развлекательный центр включает зоны коворкинга и фудворкинга, идеально подходящие для семейного отдыха, покупок и получения услуг. Медицинский центр площадью более 700 м² и стоматологическая клиника обеспечат квалифицированную помощь.
Номера оснащены по высоким стандартам «Azimut». "Солнечный курорт Лучи" — это место под солнцем круглый год. Апартаменты будут расположены по адресу: г. Анапа, ул. Дружбы, 11.
Информация, представленная на официальном сайте luchi-gk-anapa.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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