ГК Лучи Анапа представляет собой новый уникальный гостиничный комплекс, расположенный всего в 700 метрах от песчаных пляжей Чёрного моря. Проект включает в себя гостиничные комплексы, отели и резиденции под управлением известных отельных операторов.



Гостинично-курортный кластер "ЛУЧИ" на Черноморском побережье предлагает уникальную инфраструктуру для отдыха и развлечений. Ежегодно комплекс принимает более 440 000 гостей и располагает 6 500 номерами под управлением ведущих операторов России и Европы.



Комплекс "ЛУЧИ" предлагает разнообразие ресторанов и кафе, где гости могут насладиться кулинарными изысками. Торгово-развлекательный центр включает зоны коворкинга и фудворкинга, идеально подходящие для семейного отдыха, покупок и получения услуг. Медицинский центр площадью более 700 м² и стоматологическая клиника обеспечат квалифицированную помощь.



Номера оснащены по высоким стандартам «‎Azimut». "Солнечный курорт Лучи" — это место под солнцем круглый год. Апартаменты будут расположены по адресу: г. Анапа, ул. Дружбы, 11.